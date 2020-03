Coronavirus: De Luca (Pd), bene Gualtieri su flessibilità e interventi Ue

- Il capogruppo del Pd in commissione Politiche europee alla Camera, Piero de Luca, commenta con favore le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sulle misure economiche da adottare per far fronte alle conseguenze del coronavirus. "In un momento così delicato - sottolinea in una nota - è necessario lavorare da subito, come sta facendo il ministro Gualtieri, per utilizzare tutti gli spazi di flessibilità già previsti dalle Regole di bilancio dell'Unione europea in caso di eventi eccezionali. In questo modo si possono mobilitare circa 4 miliardi di euro di risorse pubbliche nazionali in grado di supportare e rilanciare il sistema economico del nostro Paese, che rischia di subire profondi contraccolpi negativi dalla diffusione del Coronavirus. Accanto a questo - prosegue il parlamentare - ci si impegni per attivare il Fondo di solidarietà dell'Ue, nato in origine per rispondere alle grandi calamità naturali fornendo sostegno europeo ai territori colpiti all'interno dell'Unione. Ecco gli strumenti da attivare con urgenza per evitare ricadute sul nostro bilancio e sulla nostra economia a causa dell'emergenza Coronavirus. Più Europa e più solidarietà europea".(Com)