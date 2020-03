Coronavirus: bambino di Somaglia regala disegno a Carabinieri per ringraziarli

- Un bambino di prima elementare che vive nella "zona rossa" di diffusione del Coronavirus ha voluto regalare ai carabinieri un disegno per ringraziarli. Lo rende noto un comunicato dell'Arma in cui si spiega che questa mattina intorno alle 10.30 Luca S., un bambino della prima elementare di Somaglia, accompagnato dalla nonna riparandosi sotto l’ombrello dalla pioggia incessante, si sono presentati al checkpoint n. 4 costituito a Somaglia, sulla S.P. 126/S.P. 141, e ai carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del Lazio, in quel momento in servizio di vigilanza, hanno consegnato un disegno semplice nella forma, ma assai espressivo nella sostanza, con il quale il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri per tutto ciò che stanno facendo. Nel disegno Luca ha voluto far risaltare il senso di vicinanza e la sensibilità mostrate dai Carabinieri in questi giorni per garantire protezione e sicurezza a chi, come lui, vive purtroppo momenti di angoscia per la comparsa di un “mostro invisibile” del quale, è certo, faticano a memorizzarne il nome e comprenderne la natura e l’evoluzione. Il disegno rappresenta, quindi, una forma di riconoscenza che, proprio perché creato da un animo gentile, è particolarmente apprezzato dall’Arma dei carabinieri, che sentendosi assolutamente e profondamente gratificata capitalizzerà ogni sforzo. Con questa certezza vogliamo rassicurare Luca che l’impegno per garantire protezione e sicurezza a tutte le persone costrette a vivere nella cosiddetta “zona rossa” non verrà mai meno. (Rem)