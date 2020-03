Violenza donne: Fp e Flc Cgil, revocato sciopero 9 marzo, resta adesione a manifestazione

- Anche quest'anno, in occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo, Flc e Fp Cgil Roma e Lazio "hanno proclamato lo sciopero regionale per l'intera giornata del 9 marzo nei settori della conoscenza e dei servizi pubblici per sostenere e aderire alle iniziative promosse dalla rete internazionale 'Non una di Meno' ". "In base alla richiesta di sospensione comunicata dalla commissione di garanzia sugli scioperi, per 'evitare ulteriore aggravio delle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contrasto della diffusione del virus', lo sciopero viene revocato. Resta comunque confermata l'adesione alla mobilitazione e la nostra partecipazione al corteo previsto nella stessa giornata, che partirà alle ore 17:00 da piazza Vittorio". "Le ragioni che ci portano a sostenere la lotta sono molteplici - spiega nella nota la Fp Cgil e la Flc Cgil Roma e Lazio - violenze fisiche, psichiche, sociali, discriminazione nei luoghi di lavoro, mancanza di reti di supporto e di strumenti per sostenere la conciliazione dei tempi e la ripartizione dei carichi familiari. È ancora sulle spalle delle donne che ricade il lavoro di cura, di cui è fondamentale il riconoscimento anche ai fini previdenziali". (segue) (Com)