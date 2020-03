Violenza donne: Fp e Flc Cgil, revocato sciopero 9 marzo, resta adesione a manifestazione (2)

- Per Fp Cgil e la Flc Cgil Roma e Lazio, "l'esigua rete di contrasto alla violenza – specie in una città come Roma, che da anni vede un'incomprensibile accanimento contro gli spazi femministi, che pure integrano in modo significativo gli esigui servizi messi a disposizione dal Comune – il disinvestimento nella rete dei consultori, la carenza di asili nido e di strumenti sociali di sostegno alle madri, l'impoverimento dei servizi di accoglienza, la minore retribuzione complessiva, la rinuncia al lavoro, i 'soffitti di cristallo': nessuna norma e nessun protocollo sulle pari opportunità può uscire dalla cartaediventare effettivo, se non si interviene in modo sistematico a tutela delle donne in ogni aspetto della vita sociale e familiare. Le disparità e le supremazie di genere si impongono nella nostra cultura, ed è dai luoghi di cultura e di lavoro che si attua, giorno dopo giorno, il nostro impegno per disseminare consapevolezza e rispetto, rompendo stereotipi e gerarchie culturali. Per questo, nonostante la dovuta responsabilità di fronte alle disposizioni istituzionali sul momento, lotteremo sempre al fianco dei movimenti e delle realtà che quotidianamente si battono in ogni modo e in ogni forma su questi temi. Invitiamo tutte e tutti a partecipare al corteo del 9 marzo". (Com)