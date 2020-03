Emilia Romagna: dalla Regione bando da 4,8 milioni per agricoltura

- La Regione Emilia Romagna ha dato notizia di aver approvato il bando che metterà a disposizione oltre 4,8 milioni di euro del Psr per sostenere proposte innovative realizzate dai gruppi operativi per l’innovazione. Tra le novità svelate dalla Regione: "con un milione di euro, il bando promuove idee e progetti sul packaging e l’uso di nuovi materiali riciclabili, così come le proposte plastic free da attivare nelle diverse fasi della produzione agricola". Inoltre, delle altre risorse stanziate, più di 1,3 milioni di euro saranno destinate "al settore ortofrutticolo, vitivinicolo e alle produzioni vegetali", circa un milione andrà "agli allevamenti suinicoli e avicoli e alle produzioni animali, oltre 760 mila euro al lattiero-caseario, infine 730mila euro per seminativi e foraggere. Il tutto per sostenere progetti mirati a migliorare la competitività dei produttori, creare un valore aggiunto e promuovere i prodotti agricoli nei mercati locali, incentivare le filiere corte, sostenere la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, anticipando temi che saranno presenti nella prossima programmazione comunitaria". (Ren)