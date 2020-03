Coronavirus: Confcommercio, servono investimenti per scongiurare rischio recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In occasione dell’incontro con il segretario Zingaretti, abbiamo sottolineato l’esigenza che alle prime risposte dedicate alle zone rosse facciano rapidamente seguito interventi che, in termini di inclusività territoriale e di dotazione di risorse, tengano adeguatamente conto dell’ampiezza territoriale degli effetti economici dell’emergenza coronavirus, nonché del suo impatto nazionale su intere filiere come nel caso del turismo”. Lo ha affermato Luigi Taranto, segretario generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia, al termine dell’incontro di oggi tra le parti sociali ed il Partito democratico sull’impatto economico dell’emergenza coronavirus e sul piano programmatico per l’Italia presentato da Zingaretti. “Abbiamo anche evidenziato - ha proseguito Taranto - la necessità di contrastare il rischio recessione mettendo in campo un robusto programma di investimenti pubblici e privati. Si tratta di mobilitare risorse già stanziate, di rafforzare la capacità progettuale e realizzativa delle pubbliche amministrazioni, di lavorare per ridurre drasticamente i tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche necessarie. Ed anche l’Unione europea sul versante delle risorse dovrà fare la sua parte”.(Rin)