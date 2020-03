Aerospazio: Telespazio Uk, firmato contratto per controllo qualità dati delle missioni Esa

- Telespazio Uk, la società controllata di Telespazio (una joint venture tra Leonardo e Thales rispettivamente al 67 e al 33 per cento) nel Regno Unito, si è aggiudicata un contratto quadro da 25 milioni di euro dall’Agenzia spaziale europea (Esa). Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Stando alle informazioni diffuse, la società gestirà le operazioni di controllo di qualità e svolgerà attività di ricerca e sviluppo su tecniche di calibrazione e validazione all'avanguardia per la verifica delle grandi quantità di dati generati dalle missioni di osservazione della Terra dell'Esa. Finanziato dall’Agenzia, il contratto vede Telespazio Uk alla guida per i prossimi cinque anni di una squadra paneuropea composta da partner industriali e scientific come Serco Uk, il Laboratorio nazionale di fisica e l’Istituto meteorologico finlandese. (segue) (Com)