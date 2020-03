Aerospazio: Telespazio Uk, firmato contratto per controllo qualità dati delle missioni Esa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio, che sarà fornito sia in loco che in remoto dalla sede Esrin dell’Esa a Frascati (Rm), comprende una vasta gamma di missioni satellitari in campo ottico, radar, atmosferico e altimetrico. Tra queste ci saranno missioni operative dell’Esa, come CryoSat-2, Smos e Proba-V, missioni storiche come Envisat e missioni per conto terzi, in cui l’Agenzia ha stipulato accordi con altre nazioni per rendere disponibili i dati. In particolare, per questo servizio Telespazio Uk ha introdotto l’intelligenza artificiale nel processo di controllo della qualità dei dati: un'importante evoluzione necessaria per garantire l'elevata e costante qualità delle informazioni e per gestire un volume di dati in costante aumento. (segue) (Com)