Aerospazio: Telespazio Uk, firmato contratto per controllo qualità dati delle missioni Esa (3)

- Stando al comunicato, il servizio è anche caratterizzato da un'attenzione particolare per la ricerca e sviluppo nel settore della metrologia, in cui il Laboratorio nazionale di fisica sta sviluppando coefficienti di calibrazione che consentono l'uso di dati provenienti da più missioni per comprendere i cambiamenti nel sistema terrestre, compresi i segnali dei cambiamenti climatici.“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro rapporto di collaborazione con l’Agenzia spaziale europea, e fornire importanti servizi in grado di garantire a una utenza globale dati di osservazione della Terra di altissima qualità", ha detto l’amministratore delegato di Telespazio Uk, Marco Folino. (Com)