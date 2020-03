Cina: coronavirus, stesse misure di prevenzione per cinesi e stranieri

- Il governo cinese ha trattato cittadini e stranieri su una base uguale e legittima nell'attuare le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian. Le autorità locali hanno adottato misure di quarantena preventive per le persone provenienti da paesi e regioni fortemente interessati dall'epidemia al di fuori della Cina, come la misurazione della temperatura corporea e l'osservazione medica. Zhao ha affermato che queste misure, in linea con le leggi cinesi, sono necessarie per contenere il contagio e possono prevenire efficacemente la diffusione transfrontaliera del virus. "Le autorità hanno attuato le misure senza distinzioni, hanno preso pienamente in considerazione le preoccupazioni del personale interessato e hanno fornito loro la protezione e l'assistenza necessarie", ha spiegato Zhao, aggiungendo che queste misure sono state riconosciute efficaci dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per bloccare la trasmissione da uomo a uomo e rallentare la diffusione dell'epidemia. "Le autorità locali adegueranno tempestivamente le misure per gli stranieri entrati in Cina in base alle mutevoli situazioni dell'epidemia", ha aggiunto il portavoce.(Cip)