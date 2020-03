Coronavirus: Zingaretti, niente panico ma responsabilità, evitare nei limiti luoghi chiusi e affollati

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, alla riunione operativa con la task force del servizio sanitario regionale per la gestione delle modalità operative sul Coronavirus. Al termine del tavolo, Zingaretti ha invitato i cittadini a: "Niente panico, niente paura, ma responsabilità e consapevolezza che il problema c'è, perché anche i recenti casi che si sono determinati nel Lazio, per fortuna non hanno la radice nella nostra Regione, però, non a caso, sono legati alla partecipazione, in altre Regioni, a un concerto in un caso e a una partita di calcio in uno stadio, in un altro caso. Quindi, confermano che eventi sociali sono luoghi nei quali il virus si può contrarre". Dunque, il governatore ha ribadito: "no al panico, ma sì alla responsabilità, perché sono i comportamenti individuali delle persone che possono fare la differenza. Ci sono le zone rosse chiuse, quelle gialle che hanno un altro tipo di allerta. Inoltre, ci sono nel nostro territorio delle indicazioni generali, abbiamo investito centinaia di migliaia di euro per una campagna di informazione. Ma ora quello che bisogna fare con serenità è cambiare anche molte abitudini delle persone, perché il contagio si determina nella vicinanza tra due persone a un metro. Quindi bisogna stare più attenti: lavarsi spesso le mani, e bisogna evitare nei limiti del possibile luoghi chiusi e affollati. Questo riguarda sia eventi pubblici che privati. Quindi, per due settimane almeno bisogna che tutti stiano più attenti - ha spiegato Zingaretti - . A questo punto la vera differenza, prese tutte le misure del caso, sta nei comportamenti individuali e nell'intelligenza delle persone. Questo è il messaggio che vogliamo dare, anche nel Lazio". Infine Zingaretti, ha concluso che il confronto di oggi con la task force del servizio sanitario regionale "è stato utile soprattutto per ringraziare una equipe di medici straordinari".(Rer)