Napoli: incontro all'autorità portuale per recupero Forte Vigliena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina, presso la presidenza dell'Autorità portuale di Napoli, un incontro tra il presidente dell'Autorità di sistema del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito e l'assessore comunale alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo. Ne ha dato notizia il Comune che ha spiegato come, al centro dell'incontro, ci fosse il recupero del Forte di Vigliena. Il presidente Spirito ha ribadito "l'impegno dell'Adsp per il recupero del Forte e per la piena ottemperanza delle prescrizioni del citato decreto. Pertanto, saranno avviate le procedure necessarie per la decespugliazione e la manutenzione dell'area. Contemporaneamente il Comune di Napoli e l'Adsp organizzeranno un nuovo incontro con la competente Sovraintendenza, alla quale il Decreto affida il compito di redigere il progetto, per affrontare le questioni concernenti il Recupero del Forte. L'assessore de Majo ha dichiarato l'impegno dell'Amministrazione comunale di Napoli a sostenere il progetto del recupero del Forte". (Ren)