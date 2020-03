Coronavirus: Accoto (M5s), anche Ocse chiede intervento Ue per sostenere economia

- E' necessario l'intervento dell'Europa per sostenere l'economia e non pagare le conseguenze del coronavirus. Ne è convinta Rossella Accoto, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio al Senato. "I rischi economici derivanti dal coronavirus - sottolinea in una nota - non sono una peculiarità italiana, ma riguardano l'intero panorama europeo e internazionale. Per questo la risposta deve essere europea, sia in termini di maggiore flessibilità nella spesa da riconoscere all'Italia e ad altri paesi, sia in termini di un piano europeo di investimenti che mai come ora deve essere declinato con tempestività. Oggi - ricorda - anche l'Ocse, nel rivedere al ribasso le stime di Pil 2020 dell'economia mondiale e dell'Italia, perché in questa fase tutti arretrano, chiede all'Ue di usare tutta la flessibilità possibile. L'Italia sta già facendo la sua parte, con un immediato pacchetto di misure per sostenere i nostri imprenditori e accompagnarli nel difficile momento che stiamo vivendo. Adesso, però, ci aspettiamo che Bruxelles agisca velocemente".(Rin)