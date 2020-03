Coronavirus: Taverna (M5s), facciamo ripartire macchina solidarietà italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Senato, Paola Taverna, è il momento della solidarietà alla luce dell'emergenza coronavirus. In un messaggio pubblicato sul Blog delle stelle, la senatrice ha ricordato che "noi italiani siamo così, bravissimi a creare valore, sempre pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà. È il momento di far ripartire la macchina della solidarietà dal basso per aiutare le aziende e i territori in difficoltà a causa del coronavirus e delle conseguenze della sua diffusione". "Il governo - ha ricordato - è intervenuto subito sul piano socio-sanitario e sono partite le prime misure di sostegno economico, alle quali a breve se ne aggiungeranno altre ancora più consistenti. Ma serve anche l’intervento dal basso, ognuno di noi può scegliere di acquistare qualcosa di buono, di utile o di interessante selezionando merce italiana, qualcosa che sia frutto del lavoro, dell’ingegno e dell’impegno del nostro Paese. È un modo per fare squadra tutti insieme - aggiunge Taverna - e dare ognuno un piccolo contributo al rilancio di chi sta attraversando giorni difficili. Ogni comunità si riconosce dalle persone che la compongono e dai comportamenti che la caratterizzano".(Rin)