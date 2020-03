Difesa: Tofalo (M5s), parte cabina regia contrasto tratta esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ha partecipato oggi alla prima riunione tecnica per la costituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, della cabina di regia a carattere politico e istituzionale, che si occuperà di definire gli indirizzi per la programmazione e il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani. Tofalo, delegato dal ministro della Difesa, siederà al tavolo in rappresentanza del Dicastero. "L'obiettivo è ridefinire, attraverso un dialogo inter-istituzionale, il modello di governance sulla base del Piano nazionale anti-tratta del 2018 che si è dimostrato particolarmente efficace - informa Tofalo in una nota -. Oltre alle strategie pluriennali, definiremo azioni concrete per la sensibilizzazione, prevenzione sociale e l'integrazione delle vittime, sulla base di quattro direttrici: prevention, prosecution, protection e partnership, con dei livelli di azione integrati tra il nazionale, regionale e locale". (segue) (Com)