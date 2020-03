Difesa: Tofalo (M5s), parte cabina regia contrasto tratta esseri umani (2)

- Secondo le indagini di settore svolte dal II reparto dell'Arma dei carabinieri sulla criminalità organizzata, le organizzazioni criminali controllano tutta la filiera della tratta, fornendo assistenza logistica nel momento di reclutamento, trasporto e trasferimento dei clandestini, fino alla fornitura dei documenti falsi o contraffatti, garantendosi anche, successivamente, lo sfruttamento delle vittime per fini sessuali o lavorativi. Solo nel 2019 i reparti dell'Arma hanno deferito complessivamente 1.233 persone per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, tratta di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. "Fondamentale - evidenzia il sosttosegretario - è l'azione che il governo continuerà a portare avanti relativamente alla protezione e assistenza delle persone trafficate, in particolare verranno stanziati attraverso bandi pluriennali fondi specifici per le associazioni che operano a tali fini. Le maggiori problematicità alle quali nei prossimi mesi dovremo rispondere sono principalmente quelle relative all'identificazione delle vittime, alla scarsa collaborazione delle vittime con le Forze di polizia e il difficile reperimento di mediatori culturali. Tofalo infine sottolinea che "di fronte ad un fenomeno così preoccupante quanto urgente, l'Italia è decisa a fare la propria parte e vuole rispondere con serietà ad un problema che si è drammaticamente riproposto in Europa soprattutto a seguito dei massicci fenomeni migratori". (Com)