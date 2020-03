Nord Macedonia: ex premier Zaev, rapporto Ue conferma che siamo sulla buona strada

- La raccomandazione espressa dalla Commissione europea per un avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord "conferma" che il paese ha lavorato nella gusta direzione: lo ha detto oggi l'ex premier e leader dell'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), Zoran Zaev. "Per me è una conferma che la nostra cittadinanza, il parlamento e il governo hanno adempiuto ai loro obblighi. Ciò che dipendeva da noi è stato portato a termine e la relazione stessa conferma che abbiamo inviato un messaggio serio sul nostro proseguimento sulla strada europea", ha detto Zaev in una conferenza stampa tenuta oggi a Skopje. "La relazione sarà trasmessa agli Stati membri e prevediamo che il Consiglio europeo prenda decisioni positive", ha aggiunto Zaev osservando che lo scorso ottobre è stato commesso "un errore storico" quando non è stato concesso l'avvio dei negoziati Ue per Skopje. "Lo dico ancora una volta: non ci aspettiamo un'adesione immediata, ci aspettiamo una decisione dopo 15 anni sulla data di avvio dei negoziati e l'apertura dei capitoli", ha detto ancora Zaev. (segue) (Mas)