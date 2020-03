Nord Macedonia: ex premier Zaev, rapporto Ue conferma che siamo sulla buona strada (2)

- La Commissione europea ha raccomandato l'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord. Secondo quanto riporta la stampa macedone, la raccomandazione è contenuta nell'ultimo report straordinario sui progressi compiuti dal paese. La relazione conferma dei visibili progressi in tutti i settori, a cominciare da quello giudiziario, da quello della sicurezza e quello della pubblica amministrazione. Sulla base di questo report i paesi membri dell'Ue dovrebbero decidere sull'eventuale avvio dei negoziati nel prossimo Consiglio Affari generali del 24 marzo a Bruxelles. L'ex primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha rassegnato il 3 gennaio le dimissioni già annunciate ad ottobre a causa del mancato avvio dei negoziati di adesione. Zaev ha più volte sottolineato la propria "delusione e indignazione" per il mancato via libera durante la riunione del Consiglio europeo dello scorso 18 ottobre. La Francia, sostenuta da Danimarca e Paesi Bassi, si è fortemente opposta all'avvio dei colloqui di adesione, chiedendo prima una revisione delle procedure dell'Ue per l'ammissione di nuovi Stati membri. (Mas)