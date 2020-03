Perù: inflazione allo 0,14 per cento a febbraio

- Il Perù ha registrato a febbraio un’inflazione dello 0,14 per cento. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica (Inei), secondo il dato aggregato dei primi due mesi dell’anno si attesta allo 0,20 per cento. Il dato aggregato da marzo 2019 al febbraio di quest’anno è dell’1,90 per cento. Nel 2019 l’economia peruviana è cresciuta del 2,16 per cento, il livello più basso in dieci anni. Secondo quanto emerge dall’indicatore mensile economico del quotidiano “El Comercio” a dicembre la crescita è stata dell’1,12 per cento, più bassa rispetto alla stima di crescita prevista dell’1,5 per cento. Secondo gli esperti sono tre i fattori ad avere rallentato la crescita: la contrazione della produzione nei settori minerario e della pesca, la contrazione degli investimenti pubblici e l’incertezza politica, società in nuove elezioni parlamentari lo scorso 26 gennaio. (segue) (Mec)