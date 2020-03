Speciale difesa: Siria, Borrell, prossima settimana Consiglio Esteri straordinario dell'Ue

- I nuovi combattimenti in corso nell'area di Idlib, in Siria, rappresentano una seria minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, annunciando la decisione di convocare un Consiglio Affari esteri straordinario dei ministri dell'Ue la prossima settimana per discutere della situazione, "in particolare su richiesta del ministero degli Esteri della Grecia". "L'Ue deve raddoppiare gli sforzi per rispondere a questa terribile crisi umanitaria con tutti i mezzi a sua disposizione", ha dichiarato Borrell nella nota diffusa dal Servizio europeo per l'azione esterna. "C'è solo una soluzione politica per questa crisi", ha osservato Borrell, invitando le parti, "specialmente il regime siriano" a tornare ad impegnarsi al processo sotto gli auspici dell'Onu. "Continuiamo anche a mobilizzare le risorse per ridurre le sofferenze della popolazione civile, per fornire assistenza, cibo e medicine", ha dichiarato Borrell evidenziando che l'Ue monitora attentamente la situazione relativa ai flussi migratori ai confini esteri. "L'accordo Ue-Turchia (sui migranti) deve essere mantenuto. L'Ue è impegnata a sostegno di Grecia e Bulgaria nel rispondere alla situazione in via di sviluppo", si legge nella nota. (Res)