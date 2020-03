Speciale difesa: Siria, Idlib, Russia non garantisce sicurezza aerei turchi dopo chiusura spazio aereo

- La Russia non può garantire la sicurezza degli aerei militari turchi al di sopra del governatorato di Idlib, in Siria nord-occidentale, dopo la chiusura dello spazio aereo della regione disposta dal governo siriano. È quanto dichiarato da Oleg Zhuravlev, direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria. (Res)