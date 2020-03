Cina: coronavirus, Nasa mostra riduzione diossido di azoto da inizio epidemia

- Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Cina c'è stato un forte abbassamento delle concentrazioni di diossido di azoto (NO2), un gas emesso dai motori dei veicoli, centrali elettriche e impianti industriali. Lo ha dichiarato la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) che ha rilasciato una mappa che mostra il drastico calo delle emissioni: "Ci sono prove che ci dicono che l'abbassamento è almeno in parte legato al rallentamento economico degli investimenti dall'epidemia di coronavirus". La mappa mostra le emissioni nel periodo tra l'1 e il 20 gennaio e tra il 10 e il 25 febbraio di quest'anno: è evidente un calo nel secondo mese dell'anno, in coincidenza con lo scoppio dell'epidemia di Covid-19 in Cina, quando il paese ha intrapreso le sue misure di contenimento, in particolare con l'isolamento e la quarantena di milioni di persone. (segue) (Cip)