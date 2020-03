Cina: coronavirus, Nasa mostra riduzione diossido di azoto da inizio epidemia (2)

- Secondo gli storici della Nasa, i dati mostrano un primo calo nella città di Wuhan, città focolaio dell'epidemia, e poi nel resto del paese. "È la prima volta che vedo un calo così marcato in una zona così ampia per un evento specifico" ha dichiarato Fei Liu, ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa. L'unico caso simile, secondo Liu, è il calo seguente alla crisi economica nel 2008, ma è stato molto più graduale. Anche le emissioni di anidride carbonica in Cina sono diminuite di circa 100 milioni di tonnellate a causa del coronavirus, secondo un nuovo rapporto condotto dal Carbon Brief sul clima pubblicato nelle scorse settimane. Il documento sostiene che il calo di anidride carbonica evidenziato si basa sui dati di consumo di combustibili fossili per settore nel mese di febbraio 2019, e stimando le variazioni di anno in anno per un periodo di cinque anni. (segue) (Cip)