Albania-Ue: Commissione europea riconferma raccomandazione per avvio negoziati adesione (2)

- Secondo la Commissione europea, l'Albania "ha registrato ulteriori progressi nel processo di rivalutazione dei giudici e e dei pubblici ministeri, in particolare completando tutti i fascicoli prioritari e finalizzando l'istituzione di strutture giudiziarie indipendenti come previsto dalla riforma costituzionale". Il rapporto nota che il paese "ha finalizzato l'istituzione degli organismi specializzati, in particolare la procura e la corte speciale anti-corruzione e contro la criminalità organizzata (Spak)" ed è in via di concludere anche l'istituzione dell'Agenzia nazionale di investigazione, una struttura che ricalca il modello della Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense. Il documento sottolinea inoltre "i maggiori risultati raggiunti in indagini proattive, azioni penali e condanne definitive nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, anche ad alti livelli", mentre rende noto come l'accordo fra la maggioranza e l'opposizione dovrebbe portare alla conclusione della riforma elettorale entro il prossimo 15 marzo. (segue) (Res)