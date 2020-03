Nepal: anno del turismo, attività promozionali di marzo all’estero cancellate per coronavirus

- Il ministro della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca), Yogesh Bhattarai, ha cancellato le attività promozionali dell’anno del turismo Visit Nepal 2020 programmate all’estero per il mese di marzo. La decisione è stata presa in una riunione di emergenza che si è tenuta ieri al ministero, nella quale è stato deciso anche che i cittadini di Cina, Giappone, Corea del Sud, Italia e Iran fino al 30 marzo non potranno ottenere il visto all’arrivo, ma dovranno farne richiesta prima della partenza alle ambasciate nepalesi dei rispettivi paesi. Il dicastero, inoltre, ha chiesto all’Autorità per l’aviazione civile (Caan) di presentare entro due giorni un parere sull’opportunità di imporre restrizioni ai voli da e per la Cina. Il periodo da marzo a maggio rappresenta l’alta stagione per le scalate sull’Everest. La scorsa primavera il Dipartimento del turismo (Dot) ha raccolto royalty per 495 milioni di rupie (6,3 milioni di euro) dalle spedizioni, ma quest’anno molte potrebbero essere annullate. (segue) (Inn)