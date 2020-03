Coronavirus: Germania, ministro Salute Spahn contrario a chiusura frontiere

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha ribadito oggi che non ritiene necessaria la chiusura delle frontiere per contrastare la diffusione del coronavirus in Germania. Inoltre, Spahn ha affermato che la cancellazione dei grandi eventi o la chiusura temporanea delle aziende “non è consigliabile” per far fronte all'epidemia, poiché si tratterebbe di misure “non proporzionate né appropriate”. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il ministro della Salute tedesco, la chiusura delle frontiere avrebbe “un impatto enorme”. Spahn si anche poi detto contrario alla cancellazione dei voli diretti tra la Cina, primo focolaio del coronavirus su scala globale, e la Germania. Un simile passo potrebbe, infatti, rendere necessario rimpatriare dalla Cina i circa 30 mila tedeschi che si trovano nel paese. Per quanto riguarda la chiusura delle imprese e la cancellazione dei grandi eventi, secondo Spahn dovrebbe essere effettuata una valutazione caso per caso. Per esempio, “fa la differenza se un'azienda opera soltanto a livello regionale o se si tratta di compagnie internazionali, i cui dipendenti tornano dall'estero”. Per i grandi eventi, si dovrebbe poi valutare la composizione dei partecipanti, osservando in particolare quanti di essi provengono da arie a rischio di contagio da coronavirus. “Anche la domanda sull'impianto di aerazione dell'evento è importante e, invece di annullare la manifestazione, si potrebbero imporre delle condizioni”, ha poi dichiarato Spahn. Secondo il ministro della Salute tedesco, “soltanto le autorità sanitarie locali” possono decidere se annullare un evento. Spahn ha quindi osservato che, a causa delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus in Germania, “la vita quotidiana dovrà essere un po' limitata”, per esempio con la chiusura delle scuole. Per il ministro della Salute tedesco, “è importante rallentare, ridurre la diffusione dei coronavirus e quindi renderlo più gestibile per i singoli, ma anche per la società nel suo insieme”. (Geb)