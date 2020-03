Nord Macedonia-Ue: Commissione europea raccomanda avvio negoziati adesione (2)

- Lo stesso Zaev ha indicato la via da seguire lo scorso ottobre sottolineando la necessità di elezioni anticipate e l'intenzione di dimettersi il 3 gennaio, a causa del mancato avvio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. Zaev ha più volte sottolineato la propria "delusione e indignazione" per il mancato via libera, durante la riunione del Consiglio europeo dello scorso 18 ottobre, ai negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania. La Francia, sostenuta da Danimarca e Paesi Bassi, si è fortemente opposta all'avvio dei colloqui di adesione, chiedendo prima una revisione delle procedure dell'Ue per l'ammissione di nuovi Stati membri. (Res)