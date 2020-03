Umbria: in Assemblea legislativa la relazione Corecom su attività 2019

- La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni di Perugia per esaminare la relazione del Comitato regionale per le comunicazioni sull’attività svolta nel 2019. La relazione è stata illustrata dal presidente del Corecom, Marco Mazzoni. La Commissione ha approvato all’unanimità la trasmissione dell’atto per il dibattito in Aula. Inoltre, sempre all’unanimità, la Commissione ha votato l’invio in Assemblea dell’elenco dei 35 nominativi accettati per la designazione di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente per il collegio sindacale di Gepafin. Illustrando la relazione sull’attività del Comitato del 2019 Mazzoni ha sottolineato che il suo mandato è in scadenza ribadendo di voler "lasciare una struttura efficiente e che continui a lavorare in sintonia come fatto in questi anni". Nel 2019 le istanze presentate dai cittadini umbri al Comitato per risolvere contenziosi con operatori di telefonia e pay Tv sono stati 4mila 189, con un incremento dell’8 per cento rispetto al 2018, di cui 3316 conciliazioni (aumento del 7,3 per cento sul 2018) e 404 definizioni (4 in più rispetto all’anno precedente). Un trend in crescita, per Mazzoni, dovuto al buon lavoro del Corecom e al passa parola tra gli umbri. "Il 2019 - ha spiegato Mazzoni - è stato anche l’anno del consolidamento di ConciliaWeb, la piattaforma completamente on line per la gestione delle controversie. È per questo che quest’anno non è possibile dire quanti soldi sono stati restituiti agli umbri (erano stati 1milione 300mila euro nel 2016 e 1milione 200mila nel 2017) perché con la piattaforma telematica tutto è accentrato ad Agcom". (segue) (Ren)