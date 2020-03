Umbria: in Assemblea legislativa la relazione Corecom su attività 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel 2019 il Corecom si è fatto promotore del Progetto di Tv di comunità, dedicato nel 2019 al “Turismo slow: raccontare per promuovere l'Umbria. Economia e cultura, il futuro è digitale”. Tra le funzioni proprie del Corecom c’è la verifica del rispetto della Par condicio e attività in campagna elettorale e nel 2019 questo ha comportato un gran lavoro perché si sono tenute tre tornate elettorali (europee, comunali e regionali); e la verifica del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nel Tgr Umbria (nel 2019 sono state visionate 1095 edizioni per un totale di circa 255 ore). Mazzoni ha ricordato che "queste delicate attività sono svolte da due collaboratori del Corecom a tempo determinato, una situazione che andrebbe risolta". Infine Mazzoni ha sottolineato l’impegno del Corecom per il cyberbullismo, con una ricerca sulla situazione in Umbria. I fondi Corecom del 2019 sono poco più di 217mila euro. (Ren)