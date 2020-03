Latina: la "mafia del bancale" al Mercato ortofrutticolo di Fondi, cinque arresti (2)

- In particolare sarebbe stato accertato che la famiglia, capeggiata da Giuseppe D'Alterio alias "Peppe o' marocchino", a seguito del sequestro preventivo de La Suprema srl, ditta precedentemente utilizzata per imporre un regime monopolistico nei trasporti del MoF, aveva avviato una campagna minatoria per estromettere dal mercato la ditta in amministrazione giudiziaria, ostacolandone l'attività imprenditoriale e minacciando gli autotrasportatori che entravano in rapporti commerciali con questa. Lo stesso D'Alterio avrebbe esercitato un potere intimidatorio di tipo mafioso per monopolizzare i trasporti da e per il MoF, in particolare nella tratta della Sardegna e per Torino, imponendo una vera e propria 'provvigione' di 5 euro a pedana, per i movimenti effettuati dalle altre ditte. L'indagato ha costituito una nuova ditta, la Anna trasporti srl, amministrata da un prestanome ma di fatto gestita dallo stesso Giuseppe D'Alterio, che all'epoca era ancora agli arresti domiciliari, con la quale si stava gradualmente assicurando il controllo delle stesse fette di mercato già appannaggio de La Suprema da cui era stato allontanato con sequestro preventivo. Per l'esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati 30 carabinieri del comando provinciale, supportati da quelli delle province di Napoli e Frosinone, e da un elicottero da Pratica di Mare. Giuseppe D'Alterio è stato portato in carcere, mentre agli altri 4, Giovanni e Luigi D'Alterio, Crescenzo Pinto e Domenico Russo sono stati concessi gli arresti domiciliari. (Rer)