Coronavirus: D'Amato, da Asl Roma 1 ok a riapertura chiesa San Luigi dei Francesi

- La Asl di Roma 1 ha notificato alle autorità religiose la insussistenza della decisione per tenere chiusa la chiesa San Luigi dei Francesi a Roma. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, davanti all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. "È stata data indicazione stamattina dalla Asl di Roma 1 che non vi sono motivi ostativi per aprire la chiesa San Luigi dei Francesi, in quanto secondo i dati acquisiti ieri sera dall'ambasciata il sacerdote era asintomatico il giorno 14 - ha spiegato l'assessore D'Amato - . Per cui sono ampiamente trascorsi i giorni della quarantena. Per questo l'Asl Roma 1 ha notificato alle autorità religiose la insussistenza di decisioni sanitarie per la chiusura della Chiesa". (Rer)