Coronavirus: Barbagallo, Italia non a rischio, sbloccare investimenti e convincere altri Paesi

- Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, dopo l'incontro con la delegazione del Partito democratico sul coronavirus ha definito "importante il confronto tra i partiti e le forze sociali" per poi aggiungere: "L'Italia non è a rischio, adesso ci saranno gli incontri che faremo a palazzo Chigi con il ministro del Mezzogiorno. Dobbiamo fare in modo che si sblocchino gli investimenti: ci sono 100 miliardi di euro fermi per le opere grandi, medie e piccole. Bisogna ripartire da questo, dal Sud e dal Nord per rilanciare le filiere e convincere gli altri Paesi che l'Italia non è a rischio, né per i prodotti, né per le persone". (Rin)