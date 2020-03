Spettacoli: i nuovi appuntamenti del Teatro Lendi di Sant'Arpino (Ce)

- Nell'ambito della stagione del Teatro Lendi di Sant’Arpino (Ce), in via A. Volta, 176, venerdì 13 marzo alle ore 21, Franco Ricciardi andrà in scena con un concerto in data unica. Dal 25 al 27 marzo, alle ore 21, Peppe Barra e Patrizio Trampetti saliranno poi sul palcoscenico per lo spettacolo “Monsignore”, scritto dallo stesso Barra e da Lamberto Lambertini, che ne curerà anche la regia. (Ren)