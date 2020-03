Speciale energia: nel 2019 Orano ricomincia a crescere

- Dopo le difficoltà riscontrate nel 2018, lo scorso anno il gruppo Orano, specializzato nella gestione dell'energia nucleare, ha ricominciato a crescere. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che per il 2020 “il gruppo di dice ottimista”. Il direttore generale, Philippe Knoche, ha annunciato un volume d'affari in aumento del 4,5 per cento. Nel 2019 Orano ha registrato un utile netto da 408 milioni di euro, dopo aver perso l'anno precedente 544 milioni di euro. Sempre nel 2019, il gruppo ha ottenuto ordini per 1,9miliardi di euro. Il mercato asiatico rappresenta ormai un quarto delle vendite ed è il più importante per l'azienda. (Res)