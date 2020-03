Speciale energia: Spagna, ottenuta la più grande vittoria negli arbitrati sulle rinnovabili

- La Spagna ha potuto festeggiare un'importante vittoria sul fronte internazionale delle energie rinnovabili dopo che la procedura di arbitrato avviata da una serie di fondi raggruppati in The PV Investors all'organo dipendente dalle Nazioni Unite, Uncitral, si è conclusa con una sanzione minima di 90 milioni di euro contro i 1.910 milioni di euro che le parti hanno rivendicato. Dopo quasi nove anni di controversie, Uncitral ha stabilito la sanzione che la Spagna deve pagare per i tagli alle energie rinnovabili. Nel 2011, infatti, con il governo di Zapatero, dozzine di investitori internazionali che avevano investito nel fotovoltaico in Spagna - raggruppati sotto il nome generico di The PV Investors - hanno sollevato il primo arbitrato internazionale contro i tagli dei premi alle energie rinnovabili. (Res)