Speciale energia: Spagna, Abengoa ritarda la presentazione dei suoi conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Abengoa, specializzata nella sostenibilità nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'acqua, ha annunciato di non essere stata in grado di presentare alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), l'equivalente della Consob italiana, la relazione finanziaria corrispondente alla seconda metà del 2019 entro il termine legale. Il motivo, riferisce la stampa spagnola, è che per l'approvazione dei conti, il consiglio di amministrazione della società richiede una perizia indipendente per valutare la partecipazione della società ad Abengoa Abenewco 2, un documento "che non è stato possibile ottenere in tempo". Abengoa ha dichiarato di aspettarsi di inoltrare i propri conti all'autorità di regolamentazione "il prima possibile". (Res)