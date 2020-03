Milano: accoltella compagna alla testa e scappa, si cerca 34enne (2)

- (segue) È stata la stessa donna a dire agli agenti delle Volanti, i primi intervenuti nell'abitazione, che era stato il compagno a ferirla. Una versione confermata anche dal nipote della donna e un amico, colui che ha poi chiamato il 112, che si trovava in casa in quei momenti. Sembra inoltre che il 34enne avesse già in passato aggredito fisicamente la compagna che però non aveva mai sporto denuncia per paura di ulteriori ritorsioni. Sulle tracce dell'uomo sono al lavoro gli investigatori, diretti da Marco Calì. (Rem)