Ue: Bernini (FI), rischio anno zero per l'Europa

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, avverte che "l’anno bisestile rischia di diventare l’anno zero per l’Europa, ostaggio di Erdogan e del coronavirus, senza una politica estera comune, ininfluente sugli scenari di guerra alle porte e frenata dai vincoli di Maastricht per affrontare le implicazioni economiche della crisi sanitaria". Bernini parla in una nota di "un’Europa fragile e divisa che deve cambiare subito passo per non rimanere schiacciata dai nazionalismi, dalle ondate migratorie e dai rischi di una globalizzazione fuori controllo. Cambiano le Commissioni, ma non l’abitudine di lasciare soli i Paesi in trincea nelle emergenze. Le immagini che arrivano in queste ore dalla frontiera greco-turca - conclude - sono purtroppo la conferma che l’Unione è un gigante dai piedi d’argilla".(Com)