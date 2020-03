Coronavirus: al Mise la protesta delle agenzie di viaggio, "siamo in ginocchio"

- Presidio del settore delle agenzie di viaggio questa mattina sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico, in via Molise, a Roma. Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento per manifestare al grido di "Agenzie di viaggio e turismo in ginocchio. grazie Italia". La situazione di crisi è legata all'emergenza coronavirus. "Dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni nel Paese - dicono - la nostra categoria (e non solo) è stata messa in ginocchio. Una categoria già di per sé debole dove nessuno ci tutela, dove a fatica alziamo la serranda la mattina e dove a differenza dei nostri competitor virtuali, mettiamo la faccia ogni giorno. Ad oggi non rimane che unirci e dare voce ai nostri diritti". "Il vero virus è l'ignoranza e la cattiva informazione", "Non smetteremo di viaggiare", "Aprite gli aeroporti agli italiani", alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti. (Rer)