Coronavirus: Rifondazione Comunista e Milano in Comune, sanità privata sostenga gratis quella pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Prencipe di Rifondazione Comunista Federazione di Milano e Alessandro Brambilla Pisoni di Milano in Comune in una lettera e una petizione on line chiedono alle istituzioni che le strutture convenzionate sostengano a titolo gratuito la sanità pubblica. "Governo e regioni obblighino per decreto la Sanità privata a contribuire in modo gratuito a risolvere l'emergenza Coronavirus - si legge in una nota - In questo momento, con le cittadine e i cittadini sottoposti a messaggi contraddittori sulla reale pericolosità del virus, vediamo le nostre strutture sanitarie pubbliche, penalizzate da anni di continui tagli economici a favore del privato, in grave e crescente difficoltà, oltre che lasciate sole a affrontare l'emergenza e la normale attività. Per questo chiediamo un atto e/o un decreto che imponga alle strutture sanitarie private convenzionate di concedere, a titolo non oneroso e per tutto il tempo necessario, ciò che è utile per l'emergenza di rianimazione, come per le analisi e supporto medico infermieristico, così da concorrere a ristabilire la dovuta serenità sociale".(com)