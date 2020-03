Castelli romani: scontro auto-tir a Velletri, un ferito, sversamento gasolio su via Appia

- Un uomo è rimasto gravemente ferito, questa mattina poco prima delle 11, in un incidente stradale avvenuto a Velletri in località Santa Maria dell'Orto, all'incrocio tra via Appia e via dei Cinque Archi. Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes, alla cui guida c'era l'uomo poi rimasto ferito, si è schiantata contro un mezzo pesante rimanendo incastrata sotto il pianale del tir. I Vigili del fuoco del distaccamento di Velletri hanno dovuto tagliare le lamiere dell'abitacolo per liberare il conducente. Un'eliambulanza lo ha trasportato d'urgenza in un ospedale di Roma. Nell'impatto è rimasto danneggiato anche il serbatoio di gasolio del tir che si è riversato sull'Appia rendendo scivoloso l'asfalto. (Rer)