Napoli: Fasano (FI), dibattito surreale, sono dalla parte dello Stato

- "La tragica morte del 15enne a Napoli segnala ancora una volta la violenza e la criminalità che, molto spesso, viene vissuta ed esercitata dalle baby gang". Lo ha affermato il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano in merito ai fatti verificatisi domenica notte a Napoli. "Il dibattito esploso in queste ore sui fatti mi appare surreale - ha spiegato Fasano - Personalmente sono, senza se e senza ma, dalla parte dello Stato e dei carabinieri. Il dolore per una giovane vittima non deve consentire a nessuno di mettere sullo stesso piano chi delinque e chi difende i cittadini. Aggiungo una condanna altrettanto perentoria per stigmatizzare l'assalto avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli ed esprimo vicinanza a tutti gli operatori sanitari che, ogni giorno, sono in campo per salvare vite umane", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)