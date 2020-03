Bosnia: Oim, attesi fino a 10 mila arrivi di migranti al giorno

- In Bosnia si attende per il prossimo periodo l'arrivo di 10 mila migranti al giorno, secondo quanto affermato oggi dal capo della missione bosniaca dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Peter Van der Auweraert. Quest'ultimo ha affermato in una dichiarazione riportata dal sito del quotidiano "Nezavisne novine" che "la soluzione non può arrivare dalla Bosnia, le cui risorse sono già limitate, ma ci deve essere un lavoro congiunto con l'Ue per trovare delle alternative". Parlando dell'annuncio delle autorità bosniache di rafforzare i controlli sui confini, Van der Auweraert ha affermato che "si tratta di una delle soluzioni", precisando che "si tratta di un qualcosa di legittimo".(Bos)