Serbia: al via lavori sessione primaverile del parlamento

- Hanno preso oggi il via i lavori della sessione primaverile ordinaria presso il parlamento della Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, all'ordine del giorno è oggi l'esame di alcune proposte legislative, fra cui quella per il rinvio dei termini per la registrazione delle armi e munizioni, quella per le modifiche alla Convenzione sulla tutela dei dati personali e quella per gli annessi al trattato di cooperazione economica fra i governi della Serbia e dell'Azerbaigian. (Seb)