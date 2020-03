Afghanistan: Pechino si impegna a sostenere l'accordo di pace tra Stati Uniti e Talebani

- La Cina si è impegnata a sostenere l'accordo di pace tra Stati Uniti e i Talebani in Afghanistan e ha chiesto il ritiro "ordinato e responsabile" delle truppe straniere per evitare un vuoto di potere e una possibile ripresa del terrorismo. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, aggiungendo che il processo di riconciliazione dovrebbe essere "guidato dall'Afghanistan e di proprietà dell'Afghanistan", nonostante il rifiuto dei Talebani finora di negoziare direttamente con il governo eletto del paese. "Accogliamo con favore l'accordo tra Stati Uniti e Talebani e riteniamo che abbia un significato positivo per la risoluzione politica finale della questione afgana", ha detto Zhao. "La Cina ritiene che le truppe straniere di stanza in Afghanistan debbano essere ritirate in modo ordinato e responsabile, il che garantirà una transizione stabile nella situazione afgana, eviterà un vuoto di sicurezza e non lascerà alcuna possibilità alle organizzazioni terroristiche di rafforzarsi", ha aggiunto. Il portavoce ha affermato che la Cina è disposta a "continuare a essere un sostenitore, un mediatore e un facilitatore del processo di pace e riconciliazione in Afghanistan". (segue) (Cip)