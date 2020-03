Afghanistan: Pechino si impegna a sostenere l'accordo di pace tra Stati Uniti e Talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato sabato 29 febbraio dagli Stati Uniti e dai Talebani potrebbe portare le forze Usa a prestare forme di assistenza a un loro storico nemico, o culminare addirittura nel ritiro delle forze statunitensi. Lo scrive in un editoriale il "New York Times", secondo cui l'accordo firmato a Doha segna, "almeno in teoria", la fine della guerra d'attrito che gli Usa conducono da quasi due decenni in quel paese dell'Asia Centrale. Oltre ad avviare un processo di progressivo ritiro delle forze militari statunitensi, l'accordo dovrebbe segnare anche una riduzione della presenza d'intelligence. Il presidente Trump è interessato soprattutto all'eliminazione di terroristi di al Qaeda e dello Stato islamico, che proseguirà in Afghanistan con un minore dispiegamento di forze. E' anche possibile, secondo fonti citate dal quotidiano, che le Forze armate Usa optino per la prosecuzione di raid aerei in territorio afgano da paesi limitrofi. (segue) (Cip)