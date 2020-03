Pil: Lega, ora intervento forte per rilancio Paese

- Gli economisti della Lega, Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Claudio Borghi, Claudio Durigon, Dario Galli, Massimo Garavaglia, Alberto Gusmeroli e Armando Siri, commentando a caldo la lettura finale sul Pil relativa al 2019 che ha mostrato un incremento dello 0,3 per cento rispetto al 0,2 per cento della stima preliminare, sostengono che "non bisogna lasciarsi ingannare: il dato del Pil 2019, sebbene migliore della stima preliminare, non solo evidenzia la crescita più bassa dal 2014, ma ovviamente non sconta lo shock negativo derivante dalla diffusione del coronavirus, che inizierà a farsi sentire sui dati macroeconomici a partire dal primo trimestre dell'anno in corso" Non è dunque questo, evidenziano in una nota, "il momento di tirare un sospiro di sollievo, ma di iniziare a lavorare seriamente a un piano di rilancio del paese". (segue) (Com)