Pil: Lega, ora intervento forte per rilancio Paese (2)

- Quindi, gli esponenti della Lega spiegano: "L'andamento dei saldi di finanza pubblica, con una riduzione dell'indebitamento pari allo 0,6 per cento del Pil rispetto al 2018, dimostra che la manovra impostata dal primo governo Conte lasciava margini di intervento che si sarebbero potuti sfruttare per contrastare il rallentamento dell'economia mondiale con una riforma fiscale ambiziosa, come chiesto dagli economisti della Lega. Non dobbiamo ora ripetere questo errore. Occorre un intervento incisivo la cui entità deve essere ben superiore ai 3,6 miliardi annunciati dall'attuale governo. La compressione dei tassi di interesse cui si sta assistendo in queste ultime settimane indica che i mercati si aspettano uno scenario di deflazione, cioè uno shock dal lato della domanda che può essere contrastato solo con misure a sostegno dei consumi e degli investimenti". Dal lato dell'offerta, aggiungono infine, "va considerato che l'emergenza del coronavirus sta spingendo le imprese a rivedere le loro catene di fornitura, rilocalizzando parte delle loro attività. Ciò significa che, se opportunamente sfruttata con manovre di sostegno e con interventi incisivi per ridurre il peso delle imposte e della burocrazia, questa crisi potrebbe rappresentare un'occasione di rilancio per il nostro Paese. Bisognerà però evitare, a questo scopo, che le regole europee impongano misure di austerità e quindi soffochino il mercato interno". (Com)