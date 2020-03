Coronavirus: Majorino (Pd), i fragili non possono essere lasciati soli

- L'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino, in merito all'emergenza Coronavirus ritorna sulla necessità di non lasciare soli i più fragili: "Non voglio intaccare (lo dico senza alcuna ironia) il clima costruttivo che vige tra le istituzioni milanesi e lombarde e nazionali. Ma devo dire che trovo assolutamente inadeguato l'appello agli anziani a "stare a casa". È ovvio che se si limitano i contatti essendo a rischio si fa una cosa giusta, ma questo non basta. Serve, come dico da giorni, un piano regionale straordinario, nelle case. Assistenti domiciliari, custodi sociali, medici di base, infermieri, operatori: si deve mettere in campo (con adeguate risorse) una rete di sentinelle nei quartieri, nei caseggiati. Per le persone anziane che vivono magari senza nessuno e per le persone con disabilità. I fragili non possono essere lasciati soli. E i Comuni (specie quelli medi e piccoli) e il volontariato non ce la possono fare senza una nuova pianificazione di risorse e interventi". (com)