Roma: Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, solidarietà ad assessore De Santis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil Roma Sud Pomezia Castelli esprime, in una nota, "piena solidarietà all'assessora alla Cultura, alla Scuola e alle Politiche giovanili del VII municipio Elena De Santis per gli atti di intimidazione subiti a opera di ignoti vigliacchi, che per la terza volta hanno danneggiato la sua automobile". "Esprimiamo altresì preoccupazione - si legge nel comunicato - per il moltiplicarsi di episodi di vandalismo e violenza sul nostro territorio, dall'incendio dei cassonetti, alle scritte di vario genere e spesso di stampo neofascista e razzista, ai numerosi danneggiamenti nelle scuole. È necessario il fermo impegno delle istituzioni e di tutti i cittadini per riaffermare i valori della democrazia e della convivenza civile, della cultura e della responsabilità, isolando ogni forma di violenza e di minaccia". (Com)